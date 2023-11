Gest Lewandowskiego wywołał potężną burzę. Wiadomo, co stało się później. Zdjęcia wyciekły do mediów

Zgodnie z oczekiwaniami, Hiszpania nie miała sobie równych w swojej grupie eliminacyjnej do Euro 2024 i bez problemów zapewniła sobie awans na przyszłoroczną imprezę. Wiele wskazuje jednak na to, że może ominąć ją Gavi, który mecz z Gruzją skończył już w 26. minucie i najpewniej zakończył tym samym sezon przez bolesną kontuzję. Najnowsze informacje w tej sprawie donoszą, że klubowy kolega Roberta Lewandowskiego zerwał więzadło krzyżowe i czeka go wielomiesięczna przerwa i tym samym koniec występów w sezonie 2023/2024.

Paskudna kontuzja kumpla Lewandowskiego. Koniec sezonu dla gwiazdy Barcelony

Podczas spotkania Hiszpania - Gruzja, kibice mogli łapać się za głowy widząc, co dzieje się z zawodnikiem Barcelony. Po przyjęciu piłki klatką piersiową, Gavi próbował odwrócić się i kontynuować akcję, jednak w tym momencie najpewniej doszło do zerwania więzadła krzyżowego i na twarzy zawodnika pojawił się wyraźny grymas bólu. Gavi próbował iść, ale nawet taka czynność wywoływała olbrzymi ból, przez co ostatecznie schodził z boiska zrezygnowany i cierpiący.

Przeogromny cios dla ekipy Lewandowskiego! Czarny scenariusz się spełnia, niewyobrażalny smutek

Jak donosi "RAC1", hiszpańska federacja miała już nawet poinformować Barcelonę, że pomocnik faktycznie zerwał więzadło krzyżowe, a to oznacza dla niego pauzę na co najmniej kolejne 6 miesięcy, jednak najpewniej nie pojawi się on na murawie już w tym sezonie. Pod znakiem zapytania stoi również jego ewentualny wyjazd na Euro 2024, bowiem trudno obecnie przewidzieć, czy zawodnik będzie w ogóle wtedy zdolny do gry i w jakiej dyspozycji będzie się znajdować.

