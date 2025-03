i Autor: Cyfra Sport Marc-Andre ter Stegen

wybuchnął

Ter Stegen już nie wytrzymał! Wybuchnął nie patrząc na konsekwencje. Sytuacja zmusiła go do działania

Od kiedy Marc-Andre ter Stegen ujawnił oficjalnie, że on i jego małżonka postanowili się rozstać, hiszpańska prasa wałkuje ten temat zaglądając w życie prywatne niemieckiego bramkarza sugerując, że to Daniela ter Stegen miała być winna rozpadu małżeństwa, bowiem miała dopuścić się ona zdrady ze swoim trenerem personalnym. O ile golkiper Barcelony przez długi czas nie odnosił się do tych informacji, to wreszcie powiedział dość i opublikował mocne oświadczenie w mediach społecznościowych.