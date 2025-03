30-letni Correa to jeden z filarów zespołu prowadzonego przed jego rodaka, Diego Simeone. W trakcie ostatniego meczu ligowego przeciwko Getafe reprezentanta Argentyny mocno poniosło. Za niewybredne słowa pod adresem arbitra Cuadry Fernandeza, tuż przed końcem meczu zobaczył czerwoną kartkę. Dziennikarze dotarli do protokołu meczowego, w którym były słowa wypowiedziane do sędziego. - Syn tysiąca dzi**k, tchórz, sukinsyn, tchórz – takich słów miał użyć Correa.

Po meczu pomocnik Atletico się pokajał i przeprosił Cuadrę Fernandeza. - Chcę przeprosić sędziego Guillermo Cuadrę Fernandeza za moją reakcję po czerwonej kartce. Mój szacunek do sędziów jest pełny, a ta reakcja nie jest typowa dla mnie – napisał w mediach społecznościowych. Ale i tak nie ominie go surowa kara. Według regulaminu RFEF (Królewski Związek Piłki nożnej) takie przewinienie karane jest dyskwalifikację od czterech do dwunastu meczów ligowych. Maksymalny wymiar kary byłby olbrzymim osłabieniem dla Atletico w obliczu walki o mistrzostwo Hiszpanii. Będzie tym bardziej bolesne, że kontuzjowani są dwaj inni ważni gracze Atletico: Clement Lenglet i Rodrigo De Paul. Obaj doznali urazów w meczu z Getafe zakończonym porażką zespołu Simeone 1:2. Correa to mistrz świata z reprezentacją Argentyny, z ostatniego mundialu w Katarze.

Znany hiszpański arbiter Iturralde Gonzalez przewiduje, że Correa zostanie zawieszony na 5 meczów. W tabeli La Liga prowadzi Barcelona przed Realem Madryt po 57 pkt, oraz Atletico 56 pkt. Najbliższy Atletico rozegra na własnym stadionie z Barceloną (16 marca). Barcelona ma rozegrany o jeden mecz mniej.

