Przerwali milczenie na temat przyszłości Lewandowskiego! Wiadomo, czy Polak wyjedzie do USA, zero wątpliwości!

Robert Lewandowski od dłuższego czasu łączonyjest z wyprowadzką z Barcelony. Zważając na dość słabą dyspozycję Polaka, to temat jego gry za oceanem wydaje się realny, szczególnie, że MLS często bywa miejscem emerytury dla doświadczonych piłkarzy. Jeden z trenerów pracujących w MLS postanowił podsumować sprawę i powiedzieć jasno, czy były snajper Bayernu Monachium zagra w Ameryce. Te słowa nie pozostawiają wątpliwościl.

Robert Lewandowski zagra w USA? Ta opinia nie pozostawia wątpliwości

Na temat przyszłości Lewandowskiego powiedział Frank Koplas. Trener Chicago Fire, a więc klubu, który był bardzo zainteresowany pozyskaniem Polaka powiedział, czy jest to w ogóle możliwe i jak się okazuje, wcale niekoniecznie.

- Nie jest to możliwe. Wszystkie drużyny w MLS chciałyby, żeby Lewandowski do nich przeszedł. Ale niestety pozostały mu dwa lata kontraktu. Barcelona zapłaciła za niego ponad 50 milionów euro, więc nie sądzę, że jest zawodnikiem, który może trafić do MLS. Zwłaszcza teraz - powiedział, cytowany przez "Mundo Deportivo".