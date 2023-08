Robert Lewandowski chwycił za rakietę i ruszył na kort! Pozazdrościł Idze Świątek? Znacząca różnica

Zaszkliły się nam oczy po tym, co zrobił Lewandowski po meczu. Przyłapały go kamery, musicie to zobaczyć

Robert Lewandowski z pewnością nie żałuje przenosin z Bayernu do Barcelony. Polak niejednokrotnie podkreślał, jak cieszy się z transferu, który przyniósł mu nowe wyzwania sportowe i nowe sukcesy – kapitan naszej kadry sięgnął po mistrzostwo i superpuchar Hiszpanii, a do tego został królem strzelców LaLiga. Część piłkarzy w trakcie międzysezonowej przerwy nieco sobie folgują i muszą zrzucać zbędne kilogramy przed startem sezonu. Lewandowskiemu raczej to nie grozi, bowiem lubi on też aktywnie spędzać wolny czas, co pokazał choćby kilka dni przed startem nowego sezonu w barwach „Dumy Katalonii”. Widząc jego relację na Instagramie na myśl przychodzi od razu Iga Świątek, ale to tylko pozory.

Robert Lewandowski wybrał ciekawy sport

W sieci nie raz pojawiały się zdjęcia i filmy, jak Iga Świątek trenuje z... piłką używaną do gry właśnie w piłkę nożną. Teraz Lewandowski udostępnił zdjęcie z rakietą na korcie, jednak nie gra on w tenis, a w jedną z jego odmian – padla, który jest połączeniem tenisa i squasha. Głównymi różnicami jest to, że kort otoczony jest siatką i ścianami, jest zdecydowanie mniejszy i rakieta nie ma naciągu.

Robert Lewandowski już wcześniej mówił o tym, że padel mu się bardzo spodobał. O tym, że lubi spędzać czas przy tej dyscyplinie, wspomniał już na jednej z konferencji prasowych. Teraz potwierdza się to właśnie przez udostępnione przez niego zdjęciu z kortu do padla i krótkim podpisem „zagrajmy”.

i Autor: Instagram Robert Lewandowski