Robert Lewandowski w Arabii Saudyjskiej? Wstrząsające ustalenia dziennikarza, mają mieć specjalny plan!

Robert Lewandowski zagra w Arabii Saudyjskiej? Kluby z egzotycznego kraju coraz chętniej sięgają po uznane europejskie nazwiska i nie jest wykluczone, że jednym z potencjalntych wzmocnień tamtejszej ligi zostanie kapitan reprezentacji Polski. Znany dziennikarz, Ben Jacobs, jest przekonany, że do przenosin Polaka może dojść i wskazał on nawet potencjalną datę transferu.

Robert Lewandowski w Arabii Saudyjskiej? Dziennikarz podaje datę i klub

Jak twierdzi Jacobs, bardzo zainteresowani pozyskaniem Lewandowskiego mają być przedstawiciele Al-Hilal. Drużyna, która do końca walczyła o pozyskanie Leo Messiego chce zrekompensować sobie brak Argentyńczyka w swoim składzie innymi, znanymi nazwiskami, stąd mają podejmować próby pozyskania Neymara i Luki Modricia. Do tego grona, w 2024 roku miałby dołączyć Lewandowski, który jednak na chwilę obecną nie jest zainteresowany przenosinami do Arabii Saudyjskiej. Czy piłkarz reprezentacji Polski będzie tak samo przeciwny odlotu do ezgotycznego kraju w pespektywie 2024 roku? Czas pokaże.