To robiła Anna Lewandowska w trakcie meczu męża. Nie mogła ukryć uśmiechu, mamy zdjęcie

Anna Lewandowska postanowiła pokazać swoje zdjęcie. Trenerka fitness, która jest częstym gościem spotkań Barcelony, nie mogła odpuścić sobie prestiżowego starcia z Realem Madryt. Gwiazda pokazała swoje zdjęcie spod stadionu i nie mogła ukryć przy okazji wielkiego uśmiechu.

Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z okazji meczu Barcelona - Real. Nie mogła ukryć uśmiechu

Nie da się ukryć że mecz między Barceloną a Realem przyciągnął uwagę wszystkich kibiców na świecie. Stadion Barcy był pełen kibiców, w których gronie znaleźli się nawet Mick Jagger i Ron Wood. Oprócz muzyków The Rolling Stones, starcie obserwowała Lewandowska, która chciało na żywo wspierać swojego męża, który wrócił do gry po ciężkiej kontuzji, której doznał w trakcie meczu Ligi Mistrzów z FC Porto. Napastnik polskiej kadry co prawda bramki nie strzelił, ale jego ukochana bawiła się bardzo dobrze, o czym dała znać za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Na zdjęciu zamieszczonym przez Annę Lewandowską widzimy ją samą ubraną w strój klubu z Katalonii. Wielki i promienny uśmiech trenerki pokazuje, że jest ona bardzo zaangażowana w to, co robi jej mąż i bez wątpienia kapitan polskiej kadry mógł liczyć szczególnie na jej wsparcie.