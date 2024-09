Wiadomo, kiedy Szczęsny zostanie bramkarzem Barcelony! Przekazano pilne informacje, tak będą wyglądać jego najbliższe dni!

Anna Lewandowska wyjawiła sekret męża! Powiedziała o tym Hiszpanom wprost, to już trwa piętnaście lat!

Hiszpanie odkryli sekret Roberta Lewandowskiego! To dlatego jest taki dobry, nie mają cienia wątpliwości!

Tak go ocenili!

Wojciech Szczęsny jest coraz bliżej przejścia do Barcelony. Wydaje się, że kwestia tego, aby bramkarz dołączył do klubu z Camp Nou jest kwestią kilku godzin, co zdają się potwierdzać media. Łukasz Wiśniowski w trakcie rozmowy z portalem "meczyki.pl" przedstawił, jak będą wyglądać najbliższe dni byłego piłkarza Arsenalu i Juventusu. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości!

Wojciech Szczęsny coraz bliżej Barcelony. Tak mają wyglądać jego następne dni

Jak powiedział Wiśniowski w rozmowie z programem "meczyki.pl" na YT, Szczęsny wyląduje w stolicy Katalonii i podpisze kontrakt już jutro, a we wtorek będzie oglądał mecz swojego nowego pracodawcy z trybun.

- W poniedziałek Wojciech Szczęsny ląduje w Barcelonie, gdzie przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt. We wtorek ma obejrzeć z trybun mecz Barcelony - mówi Wiśniowski w rozmowie z "meczyki.pl"

A kiedy dojdzie do debiutu Szczęsnego w nowych barwach? Zawodnik będzie musiał przejąć przez cykl treningowy, a swoje pierwsze szanse może dostać po meczach reprezentacyjnych.

- Myślę, że będzie potrzebował 10-12 dni na dojście do formy, która pozwoli mu wystąpić w pierwszym składzie. To się może wydarzyć po przerwie reprezentacyjnej - mówi Wiśniowski.