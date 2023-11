i Autor: AP PHOTO/MANU FERNANDEZ Robert Lewandowski, FC Barcelona

Xavi przekazał ważne informacje na temat zdrowia Lewandowskiego. Kibice tylko na to czekali, znakomite wiadomości

Xavi postanowił skomentować stan Roberta Lewandowskiego. Polak co prawda wystąpił w spotkaniu między Barcą a Realem Madryt, ale zrobił to z ławki rezerwowych. Teraz trener Blaugrany postanowił powiedzieć o stanie piłkarza i powiedzieć, czy będzie on w pełni zdatny do gry. Na takie informacje czekali kibice!