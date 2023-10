Xavi szczerze o Lewandowskim! Nie spodziewał się tego w ogóle, jego słowa powalają

Hiszpanie już tego nie ukrywają. To naprawdę sądzą o Annie Lewandowskiej, jaśniej się nie da!

Lewandowski wraca do gry? Pojawiło się nagranie z treningu, wszystko tuż przed El Clasico

Xavi postanowił skomentować potencjalny powrót Roberta Lewandowskiego do składu Barcelony na nadchodzący mecz z Realem Madryt. Szkoleniowiec Blaugrany nie ukrywa, że jest bardzo zadziwiony faktem, że piłkarze zmagający się z kontuzjami, w tym Lewandowski, wracają do formy.

Xavi szczerze o powrocie Lewandowskiego. Nie spodziewał się tego

Trener Barcelony nie ma cienia wątpliwości, że pojawienie się wielu kontuzjowanych graczy w trakcie sesji treningowej jest dla niego conajmniej zaskakującym doświadczeniem. Sam jednak nie zamierza ukrywać radości względem tego, że w drużynie jest napięcie przed hitowym meczem z Realem Madryt, którym będzie żył cały piłkarski świat.

Nawet ja byłem zaskoczony obecnością niektórych piłkarzy na treningu. Musimy poczekać do jutra z ogłoszeniem kadry na mecz. Chcemy zobaczyć, jak niektórzy zareagują po dzisiejszym treningu. To, że każdy chce być dostępny na to spotkanie, jest czymś bardzo dobrym - podkreślił Xavi.

Co do samego Lewandowskiego, szkoleniowiec mówi, że Polakowi nic nie jest, ale o tym, czy zagra, przekonamy się jutro przy publikacji składów meczowych.

- - Robert Lewandowski? Nic mu nie jest, ale nie chcę mówić nic więcej, dawać żadnych wskazówek. Wszystko z nim jest w porządku, jutro zapadnie decyzja, co dalej - powiedział Xavi.