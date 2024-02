Zachowanie Roberta Lewandowskiego spowodowało lawinę. Postawił bezwzględny warunek. Konsekwencje, jakich nikt się nie spodziewał

To się dzieje! Kylian Mbappe zgodził się na kosmiczną ofertę Realu. 15 mln euro to będą tylko drobne na początek

Trwający sezon w wykonaniu FC Barcelona nie jest zbyt udany. Już teraz wiadomo, że podopieczni Xaviego nie zdobędą Pucharu Króla, przegrali w finale Superpucharu Hiszpanii, a walka o mistrzostwo również jest bardzo utrudniona. Po kilku niekorzystnych wynikach na początku 2024 roku Xavi poinformował, że wraz z zakończeniem rozgrywek odchodzi z Dumy Katalonii. Decyzja hiszpańskiego szkoleniowca wywołała duże poruszenie w piłkarskim świecie, a sami zawodnicy Barcelony byli zaskoczeni deklaracją trenera. Cała sytuacja wywołała reakcję Roberta Lewandowskiego.

Zachowanie Lewandowskiego pomogło Barcelonie?

Kapitan reprezentacji Polski zdecydował się zwołać zebranie w swoim domu i zaprosił wszystkich piłkarzy Barcelony do siebie. Miało to na celu skonsolidowanie ekipy i postawienie sobie celów na kolejne tygodnie. Okazuje się, że cała sytuacja miała pozytywny wpływ na zespół, bo od czasu spotkania u Lewandowskiego Barcelona nie przegrała meczu.

Lewandowski natchnął kolegów?

"AS" postanowił ujawnić nieco więcej szczegółów spotkania w domu Polaka oraz tego, jak wpłynęło to na zespół. - Lewandowski zrobił to pod jednym warunkiem: obecność wszystkich zawodników. Inaczej nic by z tego nie wyszło - można przeczytać w artykule. Zawodnicy stanęli w obronie trenera, a po tym spotkaniu szatnia ma być bardzo zjednoczona. W dodatku w Barcelonie wciąż liczą na piłkarski cud i odrobienie strat do Realu Madryt.