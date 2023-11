Kadrowicz nie ma wątpliwości, co do jakości kadry. Sprawdzą się jego prognozy?

Aż przykro patrzeć, co spotkało Michała Probierza. Słono zapłacił za ten błąd. Zobaczyła to cała Polska

Chcieli dorzucić drugą bramkę i zapewnić sobie spokój

W tym sezonie Buksa przeniósł się do Turcji. Strzelił dla Antalyasporu pięć goli w lidze. Selekcjoner Michał Probierz dostrzegł jego formę i powołał już na poprzednie zgrupowanie. W meczu wyjazdowym z Wyspami Owczymi dał dobrą zmianę, bo to właśnie on przypieczętował wygraną 2:0. Zmiennikiem był także w starciu z Mołdawią, a także ostatnio z Czechami, gdy zmienił po przerwie Karola Świderskiego. - Bezpośredni awans na uciekł - powiedział Adam Buksa po spotkaniu z Czechami. - Uważam, że to nie czas, żeby podsumowywać całe eliminacje. Byliśmy drużyną lepszą od Czechów. Wynik jest niekorzystny. Chcieliśmy dorzucić drugą bramkę po przerwie i zapewnić sobie trochę więcej spokoju. Natomiast druga połowa ułożyła się nie po naszej myśli - analizował.

Gdy Polacy się kompromitowali, Arkadiusz Milik bawił się w najlepsze. Luksusowy wypoczynek napastnika i jego partnerki, tak wykorzystał brak powołania

Jest potencjał w kadrze

Teraz przed reprezentacją Polski baraże, które są dla nas ostatnią deską ratunku, aby po raz piąty z rzędu zagrać na EURO. Napastnik kadry z optymizmem czeka na te spotkania. Nie ma wątpliwości, że podopieczni Michała Probierza poradzą sobie w nich z rywalami. - Od początku eliminacji nie byłem w kadrze ze względu na problemy zdrowotne - tłumaczył Buksa. - To dopiero moje drugie zgrupowanie. Widzę, że kadra rozwija się w odpowiednim kierunku. Jestem optymistycznie nastawiony do marcowych baraży. Oczywiście wiem, że teraz nastroje są nie najlepsze. Ciągle uważam, że na EURO pojedziemy. Na pewno jest potencjał w tej grupie. Czuję go. Wiem, że nie wszystko zostało jeszcze zaprzepaszczone - ocenił napastnik drużyny narodowej.

Słowa Kamila Grosickiego mogą zaboleć Roberta Lewandowskiego! "Grosik" nie krył się ze swoim zdaniem, szczera odpowiedź

Sonda Czy reprezentacja Polski awansuje na EURO 2024? Tak Nie Nie mam zdania

QUIZ. Ile wiesz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski Michale Probierzu? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Michał Probierz na stanowisku trenera kadry narodowej zastąpił... Fernando Santosa Jerzego Brzęczka Czesława Michniewicza Paulo Sousę Dalej