Aż spadliśmy z krzesła po tym, jaką demolkę urządził sobie Zbigniew Boniek! Po tym komentarzu nie ma czego zbierać. Tak skomentował losowanie grup Euro 2024

W ostatnią sobotę 2 grudnia oczy niemalże całej Europy zwrócone były na losowanie grup przyszłorocznego Euro 2024, na które reprezentacja Polski wciąż nie ma biletu i o prawo gry na niemieckich stadionach walczyć będzie w barażach. Już teraz jednak wiadomo, że w przypadku awansu, biało-czerwonych czeka piekielnie trudne zadanie, bowiem zwycięzca ścieżki A zmierzy się z Francją, Holandią oraz Austrią. Zbigniew Boniek, który w ostatnim czasie nie oszczędza nikogo na Twitterze, postanowił skomentować tę grupę w kąśliwym stylu.

- Jak przejdziemy baraże ( oby) to trafiamy do grupy Prezesa Kuli, tzn tylko Matka Boska Częstochowska może nas uratować ⚽️👍😜😜 - napisał prześmiewczo na Twitterze były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej odnosząc się do wypowiedzi wiceprezesa Henryka Kuli, która w ostatnim czasie wywołała niemałą debatę publiczną o stan polskiej piłki w 2023 roku.

Przypomnijmy, Henryk Kula szansy na pozytywne rozstrzygnięcie kolejnych meczów i przejście baraży upatruje w ingerencji rodzicielki Jezusa Chrystusa. - Wierzę, że z pomocą tej naszej polskiej gospodyni Matki Boskiej Częstochowskiej uda się - stwierdził niedawno wiceprezes PZPN oceniając szanse awansu Polaków na Euro 2024. Szybko do tej wypowiedzi odniósł się Zbigniew Boniek podgrzewając atmosferę. W kilkanaście godzin wpis byłego prezesa PZPN zebrał ponad 2 tysiące polubień.