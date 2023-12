Internet bezlitosny dla Polaków po losowaniu EURO 2024. Na Biało-Czerwonych czeka już grupa śmierci

Reprezentacja Polski zawaliła eliminacje EURO 2024, ale szanse na awans zachowała dzięki barażom. W nich oczywiście nie będzie łatwo, bowiem po ewentualnym pokonaniu Estonii zagramy na wyjeździe z Walią lub Finlandią. To oczywiście drużyny w naszym zasięgu, ale w ostatniej formie w naszym zasięgu nie była nawet Mołdawia. Ale jeśli już uda się awansować, to poprzeczka poszybuje zdecydowanie wyżej, bowiem drużyna ze ścieżki A, czyli właśnie polskiej, zagra przeciwko Francji, Holandii i Austrii. Eksperci i fani nie mają wątpliwości, co to dla nas oznacza.

Ostre docinki po losowaniu grup EURO 2024. Polacy skazywani na pożarcie

Wszyscy oczywiście podkreślają, że Polska wciąż jest daleko od gry na turnieju, ale jeśli już awansuje, to będzie miała piekielnie trudno. Internet nie ma litości dla polskiej kadry. – Ewentualna grupa Polski na EURO 2024 to Holandia, Austria i Francja… Ups… to może jednak zostańmy w domu? – napisał Adam Romer z magazynu Tenisklub. – No to będzie bite, o ile oczywiście wejdziemy – przewiduje Przemysław Michalak z weszlo.com. – Holandia, Francja, Austria i… Polska? No cóż, łatwiej już było – dodaje szef TVP Sport Sebastian Staszewski. – O kurde. To może jakaś mocna ta Estonia się trafi i będzie spokojne lato? – ironizuje Michał Kołodziejczyk, szef Canal+ Sport.

ROBERT LEWANDOWSKI GORZKO ANALIZUJE MECZ Z CZECHAMI. PADŁO PYTANIE O BARAŻE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Polska wygra baraże i awansuje na Euro 2024? Tak! Nie Trudno powiedzieć

Holandia, Francja, Austria i… Polska? No cóż, łatwiej już było🫣 #Euro2024— Sebastian Staszewski (@s_staszewski) December 2, 2023