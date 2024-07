Bezlitosne podsumowanie Lewandowskiego. Zasugerowano mu odejście z kadry. Wytknięto nieodpowiednie zachowanie

To Robert Lewandowski robi w trakcie urlopu! Anna wszystko pokazała, zrobili to razem z uśmiechem na ustach

Dywagacje dotyczące ewentualnego zakończenia reprezentacyjnej kariery przez Roberta Lewandowskiego, były jednym z częściej przewijających się tematów przed mistrzostwami Europy w Niemczech. Sam kapitan biało-czerwonych w pewnym momencie powiedział, że nie czuje, aby jego czas już nadszedł, a gdy zda sobie sprawę, że to już ten moment, na pewno zdecyduje się zakończyć piękną przygodę z kadrą. Mnóstwo wskazuje jednak na to, że Lewandowski z reprezentacją będzie chciał powalczyć jeszcze o awans na mistrzostwa świata w 2026 roku. A jeśli Polska awansuje na kolejny mundial, napastnik zapewne po tym wydarzeniu chciałbym powiedzieć reprezentacji "do widzenia".

Lewandowski powinien odejść z kadry? Mocna wypowiedź

Są jednak osoby, które uważają, że Lewandowski karierę w kadrze powinien zakończyć już teraz. Wśród nich jest m.in. były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki. W rozmowie z TVP Sport przypomniał niektóre zachowania napastnika, które jego zdaniem nie są godne kapitana kadry. - Lewandowski to znakomity piłkarz, ale mam poważne wątpliwości, czy jest odpowiednim człowiekiem do pełnienia funkcji kapitana zespołu. Mam na myśli jego niektóre zachowania, wypowiedzi z różnymi podtekstami, pamiętne sekundy milczenia w wywiadzie za kadencji Jerzego Brzęczka... Podobnie jest z jego gestykulacją i mową ciała skierowaną do kolegów. Gdyby strzelał po trzy gole co mecz, nikomu by to nie przeszkadzało, ale sytuacja się zmieniła. On potrzebuje innej drużyny, a zespół innego kapitana - ocenia Komornicki.

Były reprezentant stwierdził jednocześnie, że będąc na miejscu Lewandowskiego zrezygnowałby już z reprezentacji. - Nie sądzę, by stawianie na tak wiekowego gracza w perspektywie kolejnych lat miało obecnie sens. Tutaj znów wracamy jednak do planu i koncepcji dotyczących budowy zespołu. Gdybym był na miejscu Lewandowskiego, sam dałbym już sobie spokój z grą w tej drużynie - podsumował.