Były gwiazdor kadry i selekcjoner znowu razem. Podbiją ligę saudyjską?

Krychowiak zna już ligę saudyjską. W ubiegłym sezonie występował w Al-Shabab Rijad, z którym zajął czwarte miejsce. Przez kilka tygodni były kadrowicz pozostawał bez klubu. Teraz zdecydował się zostać w tym kraju. Podpisał roczną umowę z Abha Club. W kontrakcie znalazł się zapis o możliwości jego przedłużenia.

Zapewne kluczową rolę w w jego przenosinach do tego klubu odegrała osoba trenera Czesława Michniewicza, który bardzo ceni piłkarza. Prowadząc kadrę powtarzał, że „Krycha” to najlepszy polski defensywny pomocnik. Teraz spotkają się w jednym zespole. Poprzednie rozgrywki drużyna Abha Club zakończyła na dwunastym miejscu. Czy poprawią jej pozycję w arabskim futbolu? Może być z tym ciężko, patrząc na transferowe roszady konkurencji.

Nowy sezon w Arabii Saudyjskiej zaczyna się już 11 sierpnia. Trzy dni później do gry wkroczy klub Michniewicza i Krychowiaka. Na inaugurację rozgrywek zmierzy się u siebie z Al-Hilal Rijad. To będzie wyzwanie, bo rywale nie próżnowali na rynku. Portugalczyk Ruben Naves kosztował 55 mln euro. To najdroższy transfer w historii ligi. Serbski pomocnik Sergej Milinković-Savić - 40 mln euro, a senegalski obrońca Kalidou Koulibaly 25 mln euro. Jak poradzi sobie z tym rywalem polski duet Abha Club?

