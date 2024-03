Były reprezentant Polski zmiażdżył Michniewicza. Przypomniał sobie mundial i powiedział o patologii, srogie słowa

Od mundialu w Katarze minął już co prawda ponad rok, ale nadal zdaje się on wzbudzać duże emocje. W bardzo mocnych słowach grę Polaków na światowym czempionacie skomementował Łukasz Madej, który w programie Foot Truck powiedział wprost o tym, co sądzi o pomyśle na grę Michniewicza, który zaprezentowany był na mistrzostwach świata. Słowa byłego gracza kadry nie pozostawiają cienia wątpliwości.

Czesław Michniewicz krytykowany. Były reprezentant Polski nie szczypie się w słowach

Jak powiedział Madej w rozmowie z "Foot Truckiem", mimo że Michniewicz wyszedł z grupy na mundialu, to nie ma się z czego cieszyć. Jak sam zaznacza bowiem, to co Polacy wtedy zaprezentowali, nosi znamiona "patologii".

- To, co my zagraliśmy na mistrzostwach świata, to jest nie do przyjęcia. Mogę mu to powiedzieć prosto w oczy (...) Dlatego my wychodzimy z grupy raz na 30 lat. Taką patologię zagraliśmy, cieszyliśmy się po błazenadzie. Gra defensywna też jest sztuką, a tutaj to była patologia, nie boję się tego. To była patologia polskiej piłki - powiedział w ostrych słowach Łukasz Madej.