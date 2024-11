Kowalczyk nie ma cienia wątpliwości w sprawie Probierza. Mowa o zwolnieniu, wskazał następcę

Reprezentacja Polski ma za sobą wyjątkowo słaby występ przeciwko Szkotom. Drużyna narodowa przegrała i spadła z dywizji Ligi Narodów. W studiu "Kanału Zero" na temat selekcjonera Michała Probierza grzmiał były reprezentant Polski - Wojciech Kowalczyk, który domaga się zwolnienia Probierza i powierzenia drużyny innemu trenerowi. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości!

Reprezentacja Polski z nowym szkoleniowcem? Kowalczyk nie ma wątpliwości, uderzył w Probierza

Jak powiedział Kowalczyk w "Kanale Zero", jego zdaniem taktyka wybrana przez Probierza kompletnie nie działała, a próba utrzymania remisu była całkowicie niesprawdzona.

- My jesteśmy poziom San Marino. Według Probierza będziemy atakować, będziemy grać ofensywnie. W składzie, jeśli kierownik drużyny się nie pomyli, będą sami zawodnicy ofensywni... Tu nie ma żadnej taktyki! (...) Jeśli pojechalibyśmy do Glasgow na mecz ze Szkotami i remis by nam stykał, to bym to zrozumiał. Ale my po 1:1 cofamy się i gramy z kontry. Chwila, zaraz, przecież u Probierza tego nie ma w notesie. My cały czas mamy atakować. Dlaczego nie rzuciliśmy się na 2:1? Na 3:1? Co, Probierz mnie oszuka, powie, że się rzuciliśmy? G***o się rzuciliśmy! - mówi Probierz.

Jak mówi Kowalczyk, reprezentacja Polski powinna być powierzona Janowi Urbanowi, trenerowi Górnika Zabrze.

- Zmiana selekcjonera to obowiązek. Ratunkiem dla Probierza byłby remis ze Szkocją. Uważam, że czas na zmianę. Janek Urban idealnie się nadaje. Dajcie mu tę fuchę. Dajcie doświadczonego, byłego reprezentanta. Wie, co zrobić - mówi były reprezentant Polski.

