Znajdź się na meczu Polska - Szkocja. Tak kibice wspierali piłkarzy przed klęską na Narodowym. Obszerna galeria zdjęć

To był mecz o wszystko i jeszcze w 90. minucie Polska utrzymywała się w najwyższej dywizji Ligi Narodów UEFA dzięki remisowi 1:1. Wtedy nadeszła trzecia minuta doliczonego czasu gry, w której Andy Robertson pogrążył reprezentację Polski i zrzucił ją do dywizji B. Biało-czerwoni po raz pierwszy w krótkiej historii tych rozgrywek spadli z elity, a na PGE Narodowym pożegnały ich przeraźliwe gwizdy. Wcześniej przez ponad 90 minut kibice z całych sił starali się wesprzeć piłkarzy, ale ich wysiłki poszły na nic. Zobaczcie, jak dopingowaliście Polaków w meczu ze Szkocją w galerii poniżej.

Jan Tomaszewski wściekły po blamażu ze Szkocją. Żąda głowy Michała Probierza! „Niech zachowa się jak prawdziwy mężczyzna!”

Dla reprezentacji Polski była to już szósta porażka w ostatnich 9 meczach! Fatalny bilans dopełniają dwa remisy i jedna wygrana - ze Szkocją na otwarcie fazy grupowej Ligi Narodów. Wtedy wydawało się, że kadra Probierza postawiła gigantyczny krok w kierunku utrzymania, ale skończyło się tragicznie. Błyskawicznie pojawiły się głosy o zwolnieniu selekcjonera, które w rozmowie z "Super Expressem" wypowiedział m.in. Jan Tomaszewski.

Polska – Szkocja: Memy po meczu Ligi Narodów. Polska obrona to największy mem [GALERIA]

- Wydaje mi się, że tu nie trzeba zwalniać Michała Probierza. Sądzę, że Michał zachowa się jak prawdziwy mężczyzna i poda się sam do dymisji. Niestety udowodnił przez ten rok, że graliśmy dwoma bramkarzami, graliśmy dwoma dziewiątkami. W tym zestawieniu szkoleniowym nie mamy żadnych szans na mundial. I to trzeba powiedzieć z pełną odpowiedzialnością za słowo. Powinien sam się podać do dymisji, dlatego, że nie ma żadnych efektów - przyznał legendarny bramkarz reprezentacji Polski.