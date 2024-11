Zieliński zadziwia po meczu ze Szkocją. Mówi o dobrym kierunku reprezentacji

Michał Probierz po porażce ze Szkocją i spadku z Dywizji A już wie, co będzie dalej. Wyrzucił to z siebie jednym tchem

Piotr Zieliński postanowił zabrać głos w sprawie meczu Polski z reprezentacją Szkocji. Mimo że "Biało-Czerwoni" zaprezentowali się słabo w meczu i ostatecznie zakończyli rywalizację przegraną i spadkiem z dywizji A Ligi Narodów, tak piłkarz Interu Mediolan jest zdania, że reprezentacja idzie w dobrym kierunku, a starcie ze Szkocją było meczem w którego trakcie była możliwość odniesienia dużego zwycięstwa. Te słowa mogą zadziwiać.

Piotr Zieliński zadziwia w sprawie meczu Polaków. Mówi o dobrym kierunku reprezentacji

Zdaniem Zielińskiego, wcale nie brakowało dużo, aby reprezentacja Polski odniosła pokaźne zwycięstwo w starciu ze Szkotami.

- - Naprawdę długimi momentami pokazywaliśmy, że potrafimy grać fajne akcje, nawet w dzisiejszym meczu dużo takich akcji było, które mogły skończyć się bramką. I ten wynik... Mogliśmy nawet sześć bramek strzelić. Te sytuacje stwarzamy, tylko trzeba je wykańczać, by wyniki były dla nas korzystne (...) Dzisiaj, gdybyśmy mieli trochę więcej szczęścia, to byśmy rozmawiali o innym wyniku. Mogło być 4:2, 6:2, 5:3... I my powinniśmy wygrać to spotkanie - mówił Zieliński.

Piotr Zieliński jest też przekonany, że drużyna idzie w dobrym kierunku i pokaże klasę w trakcie eliminacji mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

- Więcej spokoju i byśmy dzisiaj wygrali mecz i inaczej rozmawiali. Ale ja jestem spokojny o tę drużynę, uważam, że to idzie w dobrym kierunku. Martwią te stracone gole, za dużo ich straciliśmy - to jest do poprawy, ale na pewno damy z siebie wszystko, by w tych eliminacjach lepiej punktować - powiedział Zieliński.

