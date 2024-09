Spis treści

Mecz Chorwacja - Polska w Lidze Narodów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20.45 na Opus Arena w Osijeku. Nastroje w polskim zespole są dobre, na co wpływ z pewnością miało zwycięstwo Biało-Czerwonych nad Szkocją. Bramki dla naszej drużyny strzelili Sebastian Szymański, Robert Lewandowski i Nicola Zalewski. Chorwacja przegrała na wyjeździe 1:2 z Portugalią.

Chorwacja - Polska Gdzie oglądać mecz dzisiaj Transmisja TV 8.09.2024

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz przed meczem z Chorwacją spodziewa się ciekawego widowiska toczonego w szybkim tempie. – To będzie bardzo ciekawe spotkanie dwóch zespołów grających ofensywnie. Drużyna Chorwacji ma dużo indywidualności i potrafi wykorzystać każdy moment dekoncentracji, dlatego musimy zachować skupienie przez pełne 90 minut – podkreślił trener Michał Probierz.

W przedmeczowej konferencji prasowej wziął również udział pomocnik Jakub Piotrowski, który w spotkaniu ze Szkocją pojawił sie na boisku po przerwie. Piłkarz dzisiaj będzie musiał poradzić sobie w środku pola ze słynnym Luką Modriciem. – O Luce Modriciu nie trzeba za dużo mówić. To legenda nie tylko reprezentacji Chorwacji czy Realu Madryt, ale całej piłki nożnej. Osiągnął bardzo dużo. Zresztą, dalej to robi, jest na światowym poziomie. Często obserwowałem w akcji również Mateo Kovacicia, gdyż interesuje się Chelsea Londyn. Teraz oglądam zaś mecze Manchesteru City, do którego przeszedł. To bardzo dobry zawodnik, który potrafi świetnie rozgrywać, robi różnicę w środku pola. Myślę, że czeka nas w niedzielę bardzo interesujące starcie – powiedział Piotrowski.

Chorwacja - Polska Transmisja TV i STREAM ONLINE Gdzie obejrzeć mecz?

Mecz Chorwacja - Polska w Lidze Narodów zostanie rozegrany w niedzielę 8 września 2024. Początek meczu Chorwacja - Polska o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Chorwacja - Polska na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl

