Znamy skład Polski na mecz z Chorwacją! Są zmiany, Michał Probierz zareagował po starciu ze Szkocją

Poznaliśmy skład Polski na mecz z Chorwacją w Lidze Narodów

Polscy piłkarze po nieudanym Euro 2024 szybko wrócili do gry o stawkę. Nieco ponad 2 miesiące po ostatnim meczu fazy grupowej Euro z Francją rozpoczęli zmagania w Lidze Narodów 2024/25. Już na sam początek rozegrali jedno z najprawdopodobniej kluczowych spotkań. Zwycięstwo na wyjeździe ze Szkocją znacząco zwiększyło szanse Polski na utrzymanie w najwyższej dywizji LN. Na papierze to właśnie ze Szkotami powinniśmy walczyć o 3. miejsce, które umożliwia rozegranie barażu o pozostanie w dywizji A. Portugalia i Chorwacja wydają się być mocniejszymi drużynami, a Chorwatów będziemy mogli ocenić już dziś. Po czwartkowej wygranej w Glasgow Polacy szybko przenieśli się do Osijeku, gdzie w niedzielę zagrają drugi mecz w LN.

Zwycięstwo 3:2 ze Szkocją oczywiście cieszy, ale po meczu sporo mówiło się o elementach do poprawy w grze Biało-czerwonych. Najlepiej wie o nich selekcjoner Michał Probierz, który także miał swoje przemyślenia. Ich realizację mogły mu utrudnić urazy po spotkaniu w Glasgow. Sporo mówiło się m.in. o problemach Roberta Lewandowskiego, który nie dokończył czwartkowego meczu. Ostatecznie kapitan reprezentacji Polski doszedł do siebie i z Chorwacją zagra od pierwszej minuty, choć w wyjściowym składzie doszło do pewnych zmian. Po słabym występie przeciwko Szkotom już po pierwszej połowie boisko opuścił Jakub Kiwior, który tym razem wylądował na ławce rezerwowych. Jego miejsce w obronie podobnie jak w czwartek zajął Sebastian Walukiewicz.

Szansę debiutu w seniorskiej reprezentacji otrzyma z Chorwacją Mateusz Bogusz! Pomocnik Los Angeles FC zagra obok Roberta Lewandowskiego zamiast Krzysztofa Piątka. Do zmiany doszło też w polskiej bramce. Po przeciętnym występie Marcina Bułki teraz swoją szansę otrzyma Łukasz Skorupski, który zdaniem wielu kibiców i ekspertów powinien zostać następcą Wojciecha Szczęsnego. Czy udowodni to przeciwko Chorwacji? Na prawym wahadle Przemysława Frankowskiego zastąpi Jakub Kamiński. Początek meczu w Osijeku już o godzinie 20:45.

Skład Polski na mecz z Chorwacją:

Łukasz Skorupski - Sebastian Walukiewicz, Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz - Jakub Kamiński, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Kacper Urbański, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski, Mateusz Bogusz