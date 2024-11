Steve Clark ma plan na Polskę, zrealizuje go? Na to liczy selekcjoner reprezentacji Szkocji w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski zagra dzisiaj ze Szkocją na PGE Narodowym w Warszawie w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Narodów UEFA. Wynik tego spotkania przesądzi o końcowym układzie tabeli w polskiej grupie. Wiadomo już, że Polska nie awansuje do ćwierćfinału (awans uzyskują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy), ale wciąż nie jest też pewna trzeciego miejsca, które pozwala zagrać w barażach o utrzymanie w najwyższej dywizji LN. Szkoci teoretycznie są w trudniejszej sytuacji, ale przy korzystnym układzie wyników mogą nawet awansować jeszcze do ćwierćfinału! Jak to możliwe? Co decyduje o kolejności w grupie Ligi Narodów? Jaki wynik zapewnia Polsce utrzymanie?

Co decyduje o kolejności w grupie Ligi Narodów?

Po pięciu z sześciu meczów w polskiej grupie pewna swego jest tylko Portugalia, która z pierwszego miejsca awansuje do ćwierćfinału. Za jej plecami wciąż wiele może się zmienić, ale tylko na linii Szkocja - Chorwacja. W tabeli Ligi Narodów kluczowym kryterium jest bilans bezpośrednich meczów. I właśnie ono jest ważne dla poniedziałkowej rywalizacji Polaków ze Szkotami.

Tak wygląda tabela polskiej grupy po 5 z 6 meczów:

1. Portugalia - 13 pkt

2. Chorwacja - 7 pkt

3. Polska - 4 pkt

4. Szkocja - 4 pkt

Przypomnijmy, że w pierwszym meczu na wyjeździe Polska wygrała ze Szkocją 3:2 i dzięki temu przed ostatnią kolejką jest wyżej w tabeli. Obie drużyny zgromadziły 4 punkty w pięciu meczach, co przy obowiązujących zasadach oznacza, że Biało-czerwonym wystarczy remis, aby utrzymać trzecie - barażowe - miejsce. Zwycięstwo tak naprawdę nie różni się niczym od remisowej opcji, ponieważ Chorwaci wygrali z nami u siebie 1:0, a w rewanżu zremisowali 3:3, więc nawet przy porażce z Portugalią wyprzedzą nas lepszym bilansem bezpośrednim przy równej liczbie punktów.

Czy Polska utrzyma się w Lidze Narodów? Scenariusze

Tylko porażka ze Szkocją zmienia sytuację Polski i oznacza bezpośredni spadek do dywizji B Ligi Narodów - po raz pierwszy w historii. Szkoci po zwycięstwie z Polakami mogą nawet myśleć o wyprzedzeniu Chorwacji, ale muszą liczyć na pomoc ze strony Portugalii. Wierzymy jednak, że podopieczni Michała Probierza wyjaśnią sytuację na boisku, choć trzeba pamiętać, że korzystny wynik w tym meczu nie oznacza utrzymania.

Trzecie miejsce w grupie oznacza baraże o utrzymanie. Zespoły z dywizji A zmierzą się w nich z drużynami z drugich miejsc w dywizji B. Wśród potencjalnych rywali Polski w barażu są już Grecja i Austria, a stawkę uzupełnią Czechy/Gruzja/Albania/Ukraina i Turcja/Walia/Islandia. Wszystko wyjaśni ostatnia kolejka, a same mecze o utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów odbędą się w marcu przyszłego roku.