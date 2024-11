Polska lubi atakować, to szansa dla Szkotów

W pierwszej kolejce Polska pokonała po dramatycznym meczu Szkocję 3:2 w Glasgow. Bohaterem był Nicola Zalewski, który wywalczył dwa rzuty karne i w doliczonym czasie wykorzystał jedenastkę, zapewniając wygraną polskiej kadrze. Czy teraz też to on będzie jednym z liderów drużyny narodowej? W naszej ekipie po meczu z Portugalią zapanował szpital. Wypadło trzech zawodników: Jan Bednark, Bartosz Bereszyński i Taras Romanczuk. W jakim zestawieniu zagra trener Michał Probierz i na kogo postawi w miejsce kontuzjowanych? Czy szansę dostanie Dominik Marczuk, który w debiucie z Potugalią w drugiej połowie strzelił gola? O przyczynach klęski w Porto mówił także Piotr Zieliński, który po spotkani z Portugalią robił sobie zdjęcie z Cristiano Ronaldo. - Spodziewam się otwartego meczu, bo Polska lubi atakować - powiedział trener Steve Clarke podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Pokazali, że potrafią strzelać gole, ale też je tracić. Dlatego mamy nadzieję na otwarty mecz i korzystny wynik - dodał szkoleniowiec mówiąc też zastanawia się nad zmianami w składzie.

Interesuje ich tylko utrzymanie w Lidze Narodów

W poprzedniej kolejce Szkocja pokonała u siebie Chorwację 1:0. Wyspiarze zajmują ostatnie miejsce w grupie, ale jeśli wygrają to przeskoczą Polskę w tabeli i w ten sposób zakwalifikują się do baraży. Selekcjoner Szkotów przypomniał, jak to bywało w przeszłości. Trzeba przyznać, że Szkoci mają udaną końcówce rywalizacji w Lidze Narodów. Wcześniej zremisowali bezbramkowo na Hampden Park z Portugalią. - W naszej historii losy niemal wszystkich zmagań decydowały się w ostatnich dwóch kolejkach - tłumaczył trener Steve Clarke podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Przed rozpoczęciem Ligi Narodów spodziewaliśmy się, że walka będzie trwać do końca. Mamy szanse utrzymać się w najwyższej dywizji. Zamierzamy ją wykorzystać - zapowiedział szkoleniowiec reprezentacji Szkocji.

