Fernando Santos na wylocie z pracy! Podają niesamowite wiadomości, klub Polaka chce go zatrudnić!

Zbigniew Boniek bez ogródek o Cezarym Kuleszy. Powiedział o powrocie do PZPN. Wymowne słowa

Reprezentant Polski na celowniku giganta! To byłby prawdziwy hit, media donoszą o wielkim transferze!

Fernando Santos ma, najdelikatniej mówiąc, nienajlepszy okres w swojej trenerskiej karierze. Portugalczyk utracił posadę w reprezentacji Polski i objął Besiktas Stambuł, gdzie miał pomóc "Orłom" wyjść z kryzysu. Niestety, drużyna znad Bosforu pod jego rządami nie radzi sobie najlepiej i już teraz mówi się o tym, że zmiana szkoleniowca będzie konieczna. Okazuje się, że nawet jak Santos straci pracę, to jego rozbrat z futbolem nie będzie długi. Jak donoszą media, szkoleniowcem interesuje się klub, w którym obecnie występuje reprezentant Polski.

Fernando Santos odejdzie z Besiktasu? Pyta o niego klub Polaka

Mimo że z Turcji dochodzą głosy mówiące o tym, że Santos jest na wylocie, to przedstawiciele Besiktasu prezentują sprawę w zupełnie innych barwach.

- Ufamy Santosowi i wierzymy w niego. Gdyby było inaczej, nie wyruszalibyśmy razem w tę drogę. Przyszedł w trudnym momencie. Będziemy z nim pracować do wygaśnięcia jego kontraktu - mówił niedawno prezes Besiktasu Hasan Arat.

Mimo zapewnień, nieoficjalnie mówi sie o tym, że klub szuka szkoleniowca w miejsce Portugalczyka, który właśnie teraz łączony jest z legendarną ekipą.

Mowa o greckim Panathinaikosie Ateny, a przynajmniej takie informacje podaje portal "Takvim". Mimo że "Koniczynki", w których występuje Bartłomiej Drągowski są w formie i zmierzają po mistrzostwo Grecji, to władzom klubu ze stolicy Grecji widzi się szkoleniowiec doświadczony w realiach tamtejszego futbolu. Przypomnijmy, że Santos ma bardzo dobrą reputację w ojczyźnie Homera - prowadził już AEK Ateny i PAOK Saloniki. Największe sukcesy święcił jako selekcjoner tamtejszej kadry. Wraz z Grekami awansował na EURO 2012 i mundial w 2014 roku. Ostatnimi czasy łączony był nawet z powrotem do reprezentacji, jednak ostatecznie grecka federacja nie zdecydowała się na ponowne zatrudnienie go.

Zdenerwowany i smutny Santos chowa się za autobusem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.