i Autor: Cyfra Sport Fernando Santos

Podróż selekcjonera

Fernando Santos w końcu się na to zdecydował. Wylądował w innym kraju. Zdjęcie rozwiało wszelkie wątpliwości

Tomasz Piechna 8:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Każdy dzień przybliża nas do kolejnego meczu reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw Europy. Sytuacja biało-czerwonych już na starcie walki o Euro mocno się skomplikowała i teraz nie można pozwolić sobie na najmniejszy błąd. Fernando Santos zaczął już przygotowania do wrześniowej rywalizacji i zdecydował się wyjechać do Włoch w jednym konkretnym celu.