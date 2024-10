Fernando Santos zawiódł w Polsce, a teraz topi kolejną kadrę. Znów nie wypełni kontraktu?

Czwarta porażka z rzędu...

Nabrali się na niego w Polsce, a teraz to samo stało się w Azerbejdżanie, gdy dostał angaż w czerwcu. Liczono, że znany Portugalczyk odmieni grę kadry, a tymczasem pod jego rządami zespół zbiera baty od każdego rywala. Teraz Azerowie przegrali 1:3 u siebie ze Słowacją w Dywizji C Ligi Narodów. To była już czwarta z rzędu porażka. Po tak koszmarnym początku już zrobiło się wokół niego gorąco. Media piszą o haniebnych wynikach. Trudno się dziwić takiej reakcji. Zatrudniono w końcu utytułowanego szkoleniowca, który doprowadził Portugalię do mistrzostwa Europy w 2016 roku. Tymczasem efektów nowych rządów nie widać żadnych. Jest za to wielkie rozczarowanie. Zapewne sam Santos nie spodziewał się tak wielkich problemów z azerską kadrą.

Ile czasu wytrwa u Azerów?

Wprawdzie Portugalczyk podpisał z Azerami kontrakt do 2027 roku, ale czy go wypełni? Znając jego ostatnie losy w Polsce i Turcji można zakładać, że niebawem znów będzie bezrobotny. W końcu jako trener Besiktasu Stambuł wytrwał na stanowisku trzy miesiące.

