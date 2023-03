Filar obrony reprezentacji Polski poważnie kontuzjowany! Santos ma problem, fatalne wieści

Jan Bednarek w meczu z Tottenhamem spisywał się bardzo dobrze, ale po pół godziny gry doznał bolesnej kontuzji. Polski obrońca zderzył się z kolegą z drużyny Jamesem Wardem-Prowsem, który z impetem wpadł na naszego piłkarza. Bednarek długo nie podnosił się z murawy. Po interwencji sztabu medycznego dzielnie próbował kontynuować grę, ale wkrótce został zmieniony. Jak informują angielskie media, były piłkarz Lecha prawdopodobnie ma połamane żebra i pojechał do szpitala na badania. Co ciekawe, Bednarek był jednym z... czterech piłkarzy, którzy z powodu kontuzji musieli odpuści boisko w tym meczu już w trakcie pierwszej połowy.

Jan Bednarek kontuzjowany! Połamane żebra!

Jan Bednarek ostatnio wypadł z pierwszego składu reprezentacji Polski, bo po wypożyczeniu z Southampton do Aston Villa grzał ławę. Po powrocie do "Świętych" grał już regularnie i spisywał się dobrze. Kamil Glik dopiero wraca do do zdrowia po operacji i nie został powołany do kadry na mecze z Czechami (24 marca) i Albanią (27 marca). Selekcjoner Fernando Santos liczył pewnie na Bednarka, ale wygląda na to, że będzie miał teraz jeszcze większy problem z zestawieniem formacji defensywnej reprezentacji Polski.