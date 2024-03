Gigantyczna awantura w meczu Polaków. Doszło do rękoczynów. Piłkarze ostro na siebie ruszyli

Reprezentacja Polski do lat 20 dotychczas rozegrała pięć meczów na Turnieju Ośmiu Narodów. Pokonali Portugalię 4:0, zremisowali 1:1 z Niemcami, przegrali 0:1 z Włochami, wygrali z Czechami 1:0 oraz doznali sromotnej porażki z Anglią 1:5. Szóstym spotkaniem biało-czerwonych na turnieju była rywalizacja z Rumunią. Spotkanie układało się po myśli Polaków, bo w 38. minucie na listę strzelców wpisał się Aleksander Buska. Jednak Rumunii nie dawali za wygraną i doprowadzili do wyrównania w 72. minucie.

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Do końca trwałą walka o zwycięstwo, która w pewnym momencie przekroczyła granice. W 87. minucie doszło do niemałej awantury pod polem karnym Rumunów. Majchrzak uważał, że był faulowany, ale sędzia odgwizdał zagranie ręką. Polak przytrzymał nieco piłkę i to zdenerwowało Rumunów, którzy mocno popchnęli Majchrzaka. A zwłaszcza bramkarza rywali, który szarpał zawodnika. W pewnym momencie wokół Majchrzaka pojawiło się wielu innych piłkarzy i doszło do przepychanek, a sędzia rozdał kilka żółtych kartek.