i Autor: AP Photo, cyfrasport Robert Lewandowski, Jan Urban

Jan Urban dobrze życzy

Rekordzista polskich goli w LaLiga jasno i klarownie o przyszłości Lewandowskiego w Barcelonie

W czwartkowy wieczór Barcelona zagra mecz 37. kolejki Primera Division, w której jej rywalem będzie Almeria. To dla Roberta Lewandowskiego kolejna okazja, by powiększyć swój strzelecki dorobek na hiszpańskich boiskach. Dzięki hat-trickowi z Valencią i trafieniu z Gironą, Polak w tym sezonie ma na koncie 17 ligowych trafień, zaś na przestrzeni dwóch sezonów w koszulce Barcy naliczono mu 40 goli w grach o mistrzowskie punkty. Do polskiego rekordzisty na hiszpańskich boiskach, Jana Urbana, jeszcze mu kilku bramek brakuje…