Kierunek - finały EURO

Lewandowski już mu w tym roku to zrobił. I będzie mieć okazję na powtórkę

Rozgrywki ligowe w całej Europie dobiegają końca. Trenerzy tych reprezentacji, które zapewniły sobie prawo gry w finałach EURO, są na ostatnim etapie selekcji kandydatów do gry w tym turnieju. Michał Probierz listę swych wybrańców ogłosić ma pod koniec maja. Tymczasem wiemy już, jakiego wyboru dokonał Serhij Rebrow. Wskazał on 26 zawodników, którzy 7 czerwca na stadionie Narodowego Centrum Sportu w Warszawie będą do jego dyspozycji w meczu towarzyskim z Biało-Czerwonymi. Szykuje się kolejny pojedynek Roberta Lewandowskiego z Andrijem Łuninem.