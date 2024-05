Euro 2024 - kiedy początek mistrzostw Europy w Niemczech? Kiedy zaczyna się Euro 2024?

Jak co dwa lata piłkarscy kibice będą mogli poświęcić jeden wakacyjny miesiąc na wyłącznie piłkarskie emocje. Tym razem związane one będą z mistrzostwami Europy, które wracają do tradycyjnej formy i ponownie odbędą się wyłącznie w jednym kraju. To będzie na pewno sprzyjało atmosferze całego turnieju, bo fani z całego kontynentu spotkają się w jednym miejscu. Kibiców, piłkarzy i delegatów ugoszczą nasi zachodni sąsiedzi. Dla Niemców to pierwsze tak duże organizacyjne wyzwanie od 2006 roku i mistrzostw świata. A Euro ostatni raz w Niemczech gościło w 1988 roku, a turniej rozgrywany był w RFN.

Kiedy pierwszy mecz Euro 2024?

Do Niemiec przyjadą 24 reprezentacje, których marzeniem jest zdobycie pucharu Europy. Rzecz jasna tylko kilka zespołów może realnie myśleć o takim sukcesie, a w tym gronie są m.in. Francuzi, Włosi (obrońcy tytułu), Niemcy, czy Hiszpanie. Dla innych zespołów już samo wyjście z grupy będzie dużym sukcesem. I tu można wymienić choćby reprezentację Polski, która nie miała szczęścia w losowaniu i o fazę pucharową powalczy z Francją, Holandią oraz Austrią.

Gdzie odbywa się Euro 2024?

Mistrzostwa Europy w Niemczech potrwają równo miesiąc. Mecz otwarcia odbędzie się 14 czerwca, a kluczowe spotkanie, gdzie dwie drużyny zawalczą o puchar zaplanowane jest na 14 lipca. Faza grupowa potrwa do 26 czerwca, kiedy poznamy skład 1/8 finału. Ćwierćfinały odbędą się 5 i 6 lipca, a półfinały 9 i 10 lipca.