Euro 2024: Frankfurt nad Menem - co warto zobaczyć? Zabytki, stadion, ciekawostki

Wielkie imprezy piłkarskie to nie tylko szansa na zobaczenie najlepszych drużyn i najlepszych piłkarzy, ale również okazja, żeby zwiedzić kraj, w którym dany turniej się odbywa. Turystyczne walory rozgrywania zawodów w jednym państwie są ogromne i Niemcy mogą się spodziewać, że od czerwca do lipca przez ich kraj przewiną się setki tysiące, o ile nie miliony kibiców. Na przyjazd fanów szykuje się także Frankfurt nad Menem. Commerzbank Arena będzie jednym ze stadionów, na których rozgrywane będą mistrzostwa Europy.

Frankfurt nad Menem - zabytki

Frankfurt nad Menem położony jest w południowo-zachodniej części Niemców. Jest to piąte co do liczby ludności miasto naszych zachodnich sąsiadów, a cała metropolia liczy około 5 milionów mieszkańców. Frankfurt to miasto biznesu. To właśnie tutaj znajduje się niemiecka giełda oraz mnóstwo siedzib najważniejszych firm. Nie dziwi więc, że Frankfurt uznawany jest za jeden z najważniejszych punktów na mapie finansowego świata. We Frankfurcie nowoczesność miesza się z historią.

Frankfurt nad Menem - co warto zobaczyć?

Dla kibiców najważniejszym miejscem we Frankfurcie będzie rzecz jasna Commerzbank Arena, dom zespołu Eintrachtu Frankfurt. Ale fani wybierający się do tego miasta będą mogli zwiedzić m.in. Stary Ratusz, Katedrę św. Bartłomieja, czy odwiedzić Muzuem Stadel. Dla miłośników dobrego jedzenia też coś się znajdzie. A konkretnie Kleinmarkthalle. To targowisko, gdzie znajdzie się wszystkie kulinarne pozycje. Od świeżych owoców po gotowe dania.