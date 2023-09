Jan Tomaszewski NA ŻYWO komentuje kompromitację Polski w Tiranie. Legendarny bramkarz nie będzie brał jeńców

i Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS Jan Tomaszewski

Jacek Ogiński 8:45

Reprezentacja Polski zanotowała kolejną kompromitującą porażkę w eliminacjach EURO 2024. Polacy, choć byli faworytami do wygrania grupy, zajmują obecnie 4., przedostatnie miejsce i wyprzedzają tylko Wyspy Owcze. W programie NA ŻYWO zapytamy o komentarz do tych wydarzeń Jana Tomaszewskiego, który regularnie śledzi to, co dzieje się w polskiej piłce. Znając charakter legendarnego bramkarza, piłkarzy i selekcjonera czeka wiele gorzkich słów. Start programu dzisiaj, już o 9:00, bądźcie z nami!