Były reprezentant Polski uderza w Kuleszę! Zarzuca mu brak szacunku

Dariusz Dziekanowski postanowił zabrać głos na temat Cezarego Kuleszy. Były reprezentant Polski, który został wybrany na stanowisko przewodniczącego Klubu Wybitnego Reprezentanta ostatecznie nie dostał powierzonej funkcji, a jego miejsce zajął Piotr Świerczewski. Teraz Dziekanowski uderzył w Kuleszę i zarzucił mu "brak szacunku" względem Klubu i jego wyborów. Padają mocne słowa!

Dziekanowski uderza w Kuleszę. Padają słowa o braku szacunku

Jak powiedział Dziekanowski dla "Przeglądu Sportowego Onet", Kulesza, ani związek, nie okazują szacunku historii, reagując na zamieszanie wokół klubu Wybitnego Reprezentanta Polski.

- To bardzo śmieszne, jak zarząd i prezes Kulesza traktują historię. To brak szacunku, a przecież hasłem UEFA jest respect, czyli szacunek, ale zarząd nie zna tego hasła lub nie wie, co oznacza szacunek - grzmi Dariusz Dziekanowski.

Jak mówi Dziekanowski, prezes PZPN powinien skupić się na innych działaniach, niż na interwencjach w Klubie Wybitnego Reprezentanta.

- - Niech prezes Kulesza zajmie się sprawami polskiej piłki, rozwojem reprezentacji, a nie wtrąca się w nasze wybory. On nie szanuje Klubu Wybitnego Reprezentanta i okazuje mu totalne lekceważenie, nigdy nie był nawet zaproszony na Walne Zgromadzenie - mówi były reprezentant Polski.

Kamil Grosicki żegna się z reprezentacją. Wzruszające słowa po treningu reprezentacji