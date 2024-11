Groźna sytuacja w reprezentacji Polski. Bartosz Bereszyński został... porażony prądem. Trudno uwierzyć, jak do tego doszło

Szokująca decyzja Michała Probierza! Niebywały wybór przed meczem z Portugalią, to on stanie na bramce!

Bartosz Bereszyński porażony prądem. Groźna sytuacja na treningu reprezentacji Polski

Przed reprezentacją Polski dwa ostatnie mecze w fazie grupowej Ligi Narodów UEFA w sezonie 2024/25. Sytuacja Biało-Czerwonych nie jest najlepsza, bo mają bardzo małą szansę na bezwarunkowe utrzymanie się w Dywizji A, a do tego wciąż nie są nawet pewni występu w barażach o utrzymanie w najwyższej klasie tych rozgrywek. Zdobycie choćby punktu w meczu z Portugalią bardzo przybliżyłoby Polaków do zajęcia 3. miejsca w grupie, ale mając w pamięci mecz na PGE Narodowym przeciwko tej drużynie, trudno być pozytywnie nastawionym na to spotkanie, zwłaszcza że na zgrupowanie nie przyjechał kontuzjowany Robert Lewandowski. Nikt nie wybaczy jednak Polakom, jeśli choćby nie spróbują w walce z wyżej notowanym rywalem, więc przygotowania idą pełną parą, a selekcjoner Michał Probierz nawet stara się przekonywać, że Portugalia nie jest tak mocnym zespołem, jak kiedyś. Podczas jednego z treningów doszło jednak do niezwykle zaskakującej i groźnej sytuacji, w której Bartosz Bereszyński został lekko porażony prądem.

Całą sytuację widać na nagraniu, udostępnionym na portalu X przez TVP Sport. Bartosz Bereszyński i członek sztabu reprezentacji Polski Paweł Sidorowicz stali przy nagrzewarce do butów. Po zamknięciu urządzenia Bartosz Bereszyński poczuł, dotykając jego klapy, kopnięcie prądu! Po chwili sytuację sprawdził też Sidorowicz i odskoczył od nagrzewarki jak poparzony. Choć cała sytuacja zakończyła się bez żadnego uszczerbku dla zdrowia któregoś z panów i obaj skwitowali ją raczej rozbawionym uśmiechem, to sytuacja mogła być dużo groźniejsza, gdyby prąd przebijający do obudowy był mocniejszy.

