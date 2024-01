i Autor: Tomasz Radzik SE, Cyfra Sport Jan Tomaszewski, Robert Lewandowski

Jan Tomaszewski nie patyczkuje się z Lewandowskim! Legendarny bramkarz bez ogródek o kapitanie reprezentacji Polski

Waldemar Kowalski 10:31

Ostatnie miesiące zdecydowanie nie były udane dla Roberta Lewandowskiego. Słabe występy w barwach reprezentacji Polski oraz delikatnie mówiąc, nie najlepsze wyniki kadry, a do tego nieskuteczność w Barcelonie i duża fala krytyki. To wszystko sprawiło, że "Lewy" wypadł nawet poza pierwszą 10. w plebiscycie na sportowca roku. Jan Tomaszewski postanowił dobitnie skomentować to, co dzieje się z Robertem Lewandowskim w ostatnim czasie. Zobaczcie sami.