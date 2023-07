Jerzy Dudek o postawie Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. „Mam wrażenie, że w kadrze jest często...”

To, co stało się z wyglądem Mateusza Borka sprawi, że wielu przeżyje głęboki szok! Tej wielkiej zmiany nie da się nie zauważyć

Musi pomagać Santosowi autorytetem

Polska była faworytem do wygrania grupy eliminacyjnej mistrzostw Europy. Jednak pod wodzą nowego selekcjonera Fernando Santosa nasi piłkarze zaliczyli falstart. Mają w dorobku trzy punkty i zajmują... przedostatnie miejsce. Za naszymi plecami są tylko Wyspy Owcze, z którymi zagramy we wrześniu na Stadionie Narodowym. - Chciałbym zobaczyć Roberta Lewandowskiego w kadrze takiego jak w Barcelonie, gdy rozmawia z młodymi piłkarzami i ich instruuje - mówi Jerzy Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Chciałbym widzieć, że mocno zależy mu na rozwoju talentów i zespołu. „Lewy” widzi i czuje, którzy młodzi zawodnicy mają potencjał, ale jeszcze mają problem z podjęciem decyzji i odpowiedzialności. Tak robił Cristiano Ronaldo w kadrze Portugalii, gdy widział, że trenerowi Fernando Santosowi brakuje czasami wigoru. Szczególnie, gdy jest bariera językowa. Robert musi pomagać trenerowi swoim autorytetem. Mam nadzieje, że dopracuje to - wyznał były bramkarz.

Jerzy Dudek o dokonaniach kapitana reprezentacji Polski w Barcelonie. „Lewandowski miał genialne wejście” [ROZMOWA SE]

W kadrze często jest nieobecny duchem

Były kadrowicz tak ocenia postawę Lewandowskiego w reprezentacji Polski. - Mam wrażenie, że w drużynie narodowej jest często nieobecny duchem, często stoi i czeka - analizuje. - W Barcelonie za to schodzi do drugiej linii robiąc przewagę. Wiem, że Barca to nie kadra. Jednak z takimi przeciwnikami jakich mamy w grupie eliminacji EURO 2024, musi to robić. To są te momenty, które pokazują lidera zespołu! - uważa legendarny bramkarz reprezentacji Polski.

To wtedy Lewandowski przestanie grać w reprezentacji Polski? Boniek nie ma wątpliwości, wskazał datę

