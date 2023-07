To wtedy Lewandowski przestanie grać w reprezentacji Polski? Boniek nie ma wątpliwości, wskazał datę

To, co stało się z wyglądem Mateusza Borka sprawi, że wielu przeżyje głęboki szok! Tej wielkiej zmiany nie da się nie zauważyć

Co dalej?

Zbigniew Boniek podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat Roberta Lewandowskiego. Jak powiedział były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z programem "Prawda Futbolu", koniec przygody Lewandowskiego z kadrą narodową może nastąpić już niebawem. Były gracz Widzewa i Juventusu podał nawet datę!

Zbigniew Boniek szczerze o przyszłości Lewandowskiego. Koniec coraz bliżej?

Jak mówi Boniek, koniec Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski może przypaść na Euro 2024. Zdaniem byłego zarządcy polskiej piłki, to właśnie wtedy Lewandowski ostatecznie przestanie być piłkarzem kadry.

- My przede wszystkim dzięki Robertowi Lewandowskiemu pojechaliśmy ostatnio na wszystkie najważniejsze imprezy, licząc od EURO 2016. Wiadomo, że Robert robi się coraz starszy i też trzeba na to patrzeć (...) Uważam, że Robert Lewandowski po mistrzostwach Europy zatrzyma się w reprezentacji. Oczywiście, jeżeli na nie pojedziemy. Jestem o tym przekonany. Będzie miał 36 lat. Wiadomo, że gra w ataku jest inna niż gra w obronie. W ogóle bym się nie czuł zaskoczony, jeżeli powie: "dziękuję, do widzenia, muszę troszeczkę wypocząć - powiedział były reprezentant Polski.