Patryk Dziczek

Emocjonalny rollercoaster kadrowicza

Już wiadomo, co dolega reprezentantowi Polski. Patryka Dziczka czekają szczegółowe badania

W poniedziałek rozpoczyna się drugie w kadencji selekcjonerskiej Michała Probierza zgrupowanie Biało-Czerwonych. W najbliższy piątek (20.45) jego podopieczni w meczu wieńczącym grupowe eliminacje do EURO 2024 zagrają z Czechami. Ewentualne zwycięstwo pozwoli nam zachować nadzieje na bezpośredni awans do turnieju finałowego, ale go nie zagwarantuje – czekać będzie trzeba na wynik ostatniego, poniedziałkowego (20 listopada) meczu czeskiej reprezentacji z Mołdawią.