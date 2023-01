Kamil Grosicki podjąl decyzję w sprawie końca gry w reprezentacji Polski! Jasne stanowisko, inaczej tego nie widzi

Kamil Grosicki nie zakończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski! Mimo że w trakcie mundialu w Katarze skrzydłowy Pogoni Szczecin nie był on podstawowym ogniwem polskiej drużyny, tak twierdzi, że jest w stanie nadal dużo dać reprezentacji, co udowodnił za kadencji Czesława Michniewicza.

Kamil Grosicki nie kończy z reprezentacją! Podjął decyzję, jest przekonany, że pokaże swoją wartość w drużynie

Mimo że powołanie Kamila Grosickiego wzbudziło wielkie emocje wśród kibiców, to sam piłkarz twierdzi, że ma jeszcze dużo do pokazania w drużynie narodowej.

- Kto się zna na piłce, ten widział, że jak wchodziłem na boisko to chciałem po prostu wykorzystać każdą minutę w meczu. Podchodziłem do tego, jakby to była moja ostatnia minuta w reprezentacji, ale też mi to pokazało, że jak będę dalej w formie w Pogoni Szczecin, będę dobrze się prezentował, to jeszcze ostatniego słowa w reprezentacji nie powiedziałem. Tak chcę do tego podchodzić - zapewnił Grosicki w rozmowie z portalem "Gol24.pl".

Grosicki mówi, że gdyby wypadł źle na mundialu w Katarze, to rozważyłby opcję odejścia. Czuł jednak, że potrafi wypadać jeszcze bardzo dobrze na boisku.

- Było jednak inaczej. Te kilka minut na boisku pokazały mi, że jeszcze jestem w stanie dać tej reprezentacji dużo. Czy to wchodząc w pierwszym składzie czy tylko jako rezerwowy. Tak samo było w ostatnim sparingu z Chile przed MŚ, gdy zagrałem ok. 20 minut. Zawsze staram się być gotowy. W tych meczach udało się rozkręcić naszą grę. Jak będę w dobrej formie w Pogoni, będę dobrze grał, to mam nadzieję, że w reprezentacji jeszcze zagram - mówi piłkarz.