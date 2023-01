Legenda niemieckiej piłki zastąpi Michniewicza? Osobiście zgłosił swój akces, stanowcza reakcja PZPN

Wciąż czekamy na następcę Michniewicza

„Bezkrólewie” na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski wciąż trwa. Niespełna miesiąc temu PZPN oficjalnie poinformował o tym, że wygasający wraz z końcem grudnia 2022 roku kontrakt 53-latka nie zostanie przedłużony. Od tego czasu w mediach przewinęło się wiele nazwisk potencjalnych następców, jak do tej pory nie doczekaliśmy się jednak konkretów. Wydaje się, że ostatecznie prezes Cezary Kulesza zdecyduje się na zatrudnienie kogoś z czwórki: Vladimir Petkovic, Herve Renard, Steven Gerrard lub Paulo Bento. Rzecz jasna chęć pracy z naszą kadrą wyrażało także wielu innych szkoleniowców, niektórzy z naprawdę uznanymi nazwiskami.

Niemiecka legenda chciała pracować w Polsce?

Do wspomnianej powyżej grupy z pewnością trzeba zaliczyć Juergena Klinsmanna. Według „Przeglądu Sportowego Onet” były legendarny niemiecki piłkarz zgłosił swoją kandydaturę do polskiej federacji, chcąc przejąć stery w reprezentacji Polski. Jego aplikacja została jednak odrzucona. Powyższe źródło informuje, że 58-latek oczekiwał aż siedmioosobowego sztabu zaufanych współpracowników. Wobec tego niezwykle trudno byłoby zrealizować pomysł związkowych działaczy dot. polskiego asystenta nowego selekcjonera. Do tego doszły także ogromne oczekiwania finansowe Klinsmanna, które okazały się zdecydowanie większe niż innych branych pod uwagę trenerów. Wygląda zatem na to, że – o ile nie nastąpi jakiś niespodziewany zwrot akcji – nie poprowadzi Roberta Lewandowskiego i spółki w el. do ME… w Niemczech.

Kim jest Juergen Klinsmann?

Juergen Klinsmann jest byłym znakomitym piłkarzem niemieckim, występującym na pozycji środkowego napastnika. W trakcie swojej kariery występował m.in. w Interze Mediolan, AS Monaco, Tottenhamie czy Bayernie Monachium. Ma na swoim koncie także 108 występów w reprezentacji narodowej, dla której strzelił 47 bramek. Po zakończeniu kariery zajął się pracą trenerską. W swoim dorobku ma chociażby prowadzenie reprezentacji Niemiec oraz USA, a także Bayernu Monachium.