To tam zagra Kamil Piątkowski. Już wszystko jasne, jest potwierdzenie transferu

W Belgii się odrodzi?

Piątkowski od 1,5 roku jest piłkarzem FC Salzburg do którego przeniósł się z Rakowa Częstochowa. Austriacki potentat zapłacił za młodego gracza pięć mln euro. W nowych barwach w pierwszym roku sięgnął po mistrzostwo i Puchar Austrii. W tym sezonie uzbierał w lidze trzy występy. Wpływ na jego sytuację w Salzburgu miały kontuzję. Dlatego od dłuższego czasu mówiło się, że zmieni klub. Łączony był m.in. z Feyenoordem Rotterdam czy Leicester City. Ostatecznie będzie występował w KKA Gent. Do belgijskiego klubu został wypożyczony do końca sezonu. Dostał numer 4.

Doceniają jego walory

Jego nowy zespół w tej edycji zajmuje piątą pozycję w ekstraklasie. Przed laty występowali w nim reprezentanci Polski: bramkarz Jacek Kazimierski i napastnik Marcin Żewłakow. W obecnej kadrze Gentu jest Vadis Odjidja-Ofoe, który przed laty tak zachwycał w Legii Warszawa. 19 stycznia zespół Polaka zagra u siebie z Charleroi. - Jesteśmy zachwyceni, że przekonaliśmy Kamila do przyjazdu do Gandawy - powiedział Samuel Cardenas, szef skautów belgijskiego klubu. - Obserwowaliśmy go już podczas występów w Polsce. Gdy pojawiła się szansa na jego pozyskanie, to nie wahaliśmy się. Kamil to kompletny obrońca. Jest silny fizycznie i szybki, ma dobrą prawą nogę. Chce się wykazać - komplementował kadrowicza.

Witaj, Kamil Piątkowski 👋 our new number 4 🔵⚪️MEER | https://t.co/pT6geU9oOi pic.twitter.com/ykcheE2xyX— KAA Gent (@KAAGent) January 17, 2023