Legenda reprezentacji o wyborze nowego selekcjonera. Takie warunki musi spełnić trener kadry

Vladimir Petković, Paulo Bento czy jednak ktoś inny? Wybory trenera reprezentacji Polski wchodzi w decydującą fazę. Prezes PZPN Cezary Kulesza ma już trenera, a teraz ustala z nim warunki. Włodzimierz Lubański w rozmowie z TVP Sport nie wskazywał na kogo by postawił, lecz odniósł się do tego, co w pierwszej kolejności musi zmienić nowy trener. - To, co jest najważniejsze w prowadzeniu reprezentacji, to odpowiednia atmosfera - powiedział Włodzimierz Lubański w rozmowie z portalem TVP Sport. - Nie ma żadnych wątpliwości, że nowy selekcjoner oprócz wyznaczonego celu sportowego, ma inny ważny cel, czyli właśnie naprawę atmosfery w szatni - zaznaczył i dodał: - Na mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy powinno się jechać, żeby coś wygrać. Z samego udziału kadry na wielkim turnieju, to zadowolony jest tylko PZPN, ponieważ zarabia miliony złotych. Nowy selekcjoner musi wlać w naszych piłkarzy wiarę we własne umiejętności, żebyśmy mogli osiągnąć coś więcej - podkreślił Włodzimierz Lubański w rozmowie z TVP Sport.

