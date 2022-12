Lewandowski przeszedł duchową przemianę. Anna o wszystkim opowiedziała, rodzinny sekret ujrzał światło dzienne

Robert Lewandowski mnóstwo dni i godzin spędza poza domem. Piłkarze nauczeni są życia na walizkach, a niekiedy pokonują tysiące kilometrów, aby zagrać kolejne spotkanie. Napastnik FC Barcelona zna to doskonale, jednak kiedy ma tylko wolną chwilę, poświęca ją rodzinie. W mediach społecznościowych możemy zobaczyć mnóstwo zdjęć ze wspólnych chwil z córkami, czy z żoną Anną. Lewandowski zawsze podkreśla, że rodzina jest dla niego szalenie ważna.

Sekret Roberta Lewandowskiego ujrzał światło dzienne. Anna o wszystkim opowiedziała

W rozmowie z "Party" w bardzo podobnych słowach wypowiedziała się Anna Lewandowska. Ukochana kapitana reprezentacji Polski przyznała, że macierzyństwo nauczyło ją jak ważną rolę w życiu odgrywa rodzina i miłość. Zdradziła również sekret Lewandowskiego. Okazuje się, że piłkarz po narodzinach córek przeszedł duchową przemianę. - One bardzo go otworzyły na świat, na ludzi, na emocje. To jest niesamowite. Jest im oddany, uważnie ich słucha. One są dla niego najważniejsze, to prawdziwe córeczki tatusia - powiedziała Lewandowska.

Trenerka fitness opowiedziała również o tym, jak potrafi zachować się Klara. - Potrafi przyjść do mnie w środku nocy do łóżka po to, żeby się przytulić i powiedzieć, jak bardzo mnie kocha. Dużo myśli o Laurze, dba o nią. Bardzo się cieszę, że udało mi się zaszczepić jej wartości, których uczyła mnie moja mama: zawsze myśl o bliskich, wspieraj słabszych, dziel się - wyjawiła żona piłkarza FC Barcelona.