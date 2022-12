Marek Papszun trenerem reprezentacji Polski? Trener zabrał głos, stanowczo stanowisko

Bartosz Bereszyński trafi do Napoli? Były kadrowicz o ewentualnym transferze do włoskiego giganta

Niebawem powinna wyjawić się przyszłość stanowiska reprezentacji Polski. Mimo bardzo dużego zainteresowania PZPN jest bardzo oszczędny w komunikatach, a w mediach pojawiają się kolejne nazwiska potencjalnych następców dla Czesława Michniewicza. Jednym z nich jest trener lidera Ekstraklasy - Marek Papszun. Szkoleniowiec Rakowa Częstochowa w rozmowie z "TVP Sport" powiedział szczerze o pogłoskach łączących go ze stanowiskiem.

Marek Papszun trenerem reprezentacji Polski? Zabrał głos!

Trener Rakowa Częstochowa nie bez przyczyny jest jednym z kandydatów mediów i kibiców do tego, aby objąć drużynę narodową. Szkoleniowiec od lat jest ceniony, a prowadzone przez niego "Medaliki" zmierzają po mistrzostwo kraju. Sam szkoleniowiec w rozmowie z "TVP Sport" zapewnia jednak, że nie chce brać udziału w takich rozmowach z dziennikarzami i gdyby coś było na rzeczy, to sam by nie chciał, aby szczegóły wychodziły na jaw. Jak sam podkreśla, teraz skupia się przede wszystkim na pracy w Ekstraklasie.

- Nie chcę wchodzić do tej rzeki i znów uczestniczyć w jakichś medialnych grach. Nawet gdyby pojawiły się jakiekolwiek rozmowy, to raczej nie powinno to trafić do mediów. Jestem trenerem Rakowa Częstochowa, mam ważny kontrakt i na tym powinniśmy poprzestać. Te dyskusje i spekulacje w jakiś sposób są oczywiście miłe, bo pokazują, że jestem doceniany jako trener. Jeżeli jednak nie ma żadnych konkretów, to nie ma sensu o tym dyskutować, bo to jedynie medialne spekulacje - p

