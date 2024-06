Marina Łuczenko-Szczęsna szczerze o swojej ciąży! Powiedziała o problemach, mocne wyznanie!

Przed Wojciechem Szczęsnym wyjątkowo emocjonalny czas. Z jednej strony zawodnik reprezentacji Polski wyjedzie na EURO do Niemiec, gdzie będzie walczył o dobry wynik z kadrą, z drugiej spodziewa się narodzin córeczki. Jak przyznała jego żona, Marina Łuczenko-Szczęsna, zmaga się ona z problemami w ciąży. O wszystkim powiedziała na mediach społecznościowych.

Ukochana Wojciecha Szczęsnego szczerze o ciąży. Powiedziała o problemach

Jak mówi Marina Łuczenko-Szczęsna, jej ciąża daje się jej we znaki. Sama mówi, że odzwyczaiła się od bycia w stanie błogosławionym i o ile czuje się bardzo zmęczona i fizycznie ciężko, to jest to wszystko warte.

- Ciężko! Ciężko się śpi już, brzuch już daje się we znaki. Późno chodzę spać, bo nie mogę zasnąć, wstaje bardzo wcześnie, bo nie mogę już dłużej tak spać. Puchnę... im cieplej na dworze. (...) No mnóstwo jest takich detali, o których człowiek zapomina. (...) Po pierwszej ciąży myślałam, że już wszystko wiem, jestem na wszystko przygotowana, a tu jednak... w drugiej zupełnie inaczej. Na pewno to, że mam w brzuszku dziewczynkę, jest to druga ciąża, od poprzedniej minęło 6 lat, więc to wszystko daje się we znaki, ale jest to warte - mówi Marina Łuczenko-Szczęsna za pośrednictwem mediów społecznościowych.