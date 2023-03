Mecz Polska - Albania na PGE Narodowym zagrożony?! Nieoczekiwany sprzeciw, wciąż nie ma ostatecznej decyzji

To już pewne! Piłkarskie MŚ 2026 w nowej formule, jest decyzja władz FIFA

Usterka dachu na PGE Narodowym sprawiła, że obiekt musiał zostać wyłączony z użytkowania, jednak niedawno pojawiła się informacja prasowa, z której wynika, że stadion będzie dostępny na mecz Polska – Albania zaplanowany na 27 marca. Wszystko wskazywało na to, że wszelkie problemy zostały zażegnane, ale w połowie marca pojawiły się kolejne głosy sprzeciwu. Swoje wątpliwości przedstawił powiatowy nadzór budowlany, który przekonuje, że do czasu usunięcia wszystkich usterek dachu na obiekcie nie powinny odbywać się żadne imprezy masowe.

Kolejne problemy przed meczem Polska – Albania. Będzie zmiana decyzji?

Wszystko wskazywało na to, że badania przeprowadzone przez specjalistów nie wykazały nieprawidłowości, która uniemożliwiłyby przeprowadzenie meczu Polska. – Albania i przyjęcie dziesiątek tysięcy kibiców na trybuny. Innego zdania jest powiatowy nadzór budowlany. – Do czasu usunięcia wszystkich nieprawidłowości dotyczących konstrukcji dachu na stadionie nie powinny się odbywać imprezy masowe – mówi Joanna Gąsiorowska p.o. powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Warszawie, cytowana przez "Gazetę Wyborczą".

Ostateczna decyzja należy jednak do warszawskiego ratusza, bowiem to on wydaje pozwolenia na organizowanie imprez masowych.