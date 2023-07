Media podają pilne wiadomości w sprawie Piotra Zielińskiego. Zagra w prawdziwym gigancie?

To, co stało się z wyglądem Mateusza Borka sprawi, że wielu przeżyje głęboki szok! Tej wielkiej zmiany nie da się nie zauważyć

Piotr Zieliński ma za sobą niezwykle udany sezon. Polak był gwiazdą Napoli, które powróciło na mistrzowski tron. Niestety, wszystko wskazuje na to, że przygoda pomocnika z klubem się zakończy. Nie doszedł on do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu i teraz przebiera w ofertach transferowych. Mówiło się o odejściu do Liverpoolu, czy też Lazio, ale w grę o piłkarza miał wkroczyć inny gigant. Będziemy świadkami transferu?

Piotr Zieliński będzie bohaterem wielkiego transferu? O Polaka pyta znany klub

Jak podaje "Tuttosport" klubem bardzo zainteresowanym pozyskaniem Zielińskiego ma być Juventus Turyn. Za zainteresowanie "Starej Damy" ma odpowiadać jej nowy dyrektor sportowy - Cristiano Giuntoli, który poprzednio pracował w Napoli i to on ma właśnie traktować Polaka jako jeden z najważniejszych celów transferowych.Innego zdania jest "Il Mattino", które wskazuje, że przyszłość Zielińskiego wiąże się z grą w Lazio, w którym pracuje trener Maurizio Sarri. Sarri to dobry znajomy Polaka - razem pracowali już w Empoli i w Napoli i ma być to jeden z argumentów transferowych dla reprezentanta Polski.