Cezary Kulesza zaskoczył niemalże wszystkich, kiedy już na kilka godzin przed pierwszą konferencją prasową z udziałem nowego selekcjonera reprezentacji Polski poinformował, że miejsce Fernando Santosa zwolnionego po kompromitacji z Albanią zajmie Michał Probierz. W ostatnim czasie były trener m.in. Jagiellonii Białystok oraz Cracovii prowadził reprezentację młodzieżową U-21 i to jeden z tych czynników miał przesądzić o tym, że prezes PZPN wybrał właśnie Probierza, a nie Marka Papszuna. Okazuje się jednak, że data ogłoszenia go na selekcjonera, czyli 20 września nie jest tak bardzo przypadkowa, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Taki prezent Michał Probierz dostał od Cezarego Kuleszy! Nie ma mowy o pomyłce, mógł o tym tylko marzyć

Cezary Kulesza nie miał zbyt dużo czasu na rozmyślanie o tym, kto powinien poprowadzić reprezentację Polski w kolejnych meczach ze względu na zbliżające się kolejne spotkania w ramach eliminacji do przeszłorocznego Euro 2024. Moment ogłoszenia Michała Probierza na następcę Fernando Santosa jest jednak zaledwie kilka dni przed jego kolejnymi urodzinami.

Michał Probierz dostał wielki prezent od Cezarego Kuleszy! Mógł o tym tylko marzyć, aż nas zamurowało po sprawdzeniu tych informacji

O takim prezencie na swoje 51. urodziny, Michał Probierz mógł w zasadzie tylko marzyć. W jednym z niedawnych wywiadów dla "meczyki.pl" nowy już selekcjoner mówił, że prezes PZPN nie może go wybrać, ponieważ opinia publiczna by go "zjadła". Teraz jednak, 20 września Michał Probierz został oficjalnie ogłoszony nowym selekcjonerem biało-czerwonych, co szczególnie będzie mógł świętować już za 4 dni, kiedy to 24 września skończy 51 lat. Cezary Kulesza sprawił mu tym samym niemały prezent.